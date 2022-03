Das erste Mal seit SmackDown vs Raw im Jahr 2008 ist der MyGM Modus wieder vertreten. Ähnlich wie bei Bundesliga Manager Spielen, agiert man hier als Manager. Über eine gewisse Zeitspanne kümmert man sich um entweder RAW, SmackDown oder NXT und tritt gegen einen computergesteuerten General Manager-Gegner an. Es kommt darauf an, mit begrenztem Budget ein erfolgreiches Roster zu draften, gute Shows zu buchen, die Logistik zu buchen und Wrestler zufriedenzustellen. Dabei muss man beispielsweise darauf achten, starke Matches ans Ende der Show zu stellen, das Verletzungsrisiko nicht aus den Augen zu verlieren, passende Kampftypen gegeneinander antreten zu lassen und in Fehden eine Heel gegen Face Konstellation zu erstellen.