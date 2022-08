Was jedoch neu ist, ist die Perspektive. Während frühere Titel, bis Alone in the Dark: A New Nightmare, eine starre Kameraperspektive boten, kommt das Remake wie eine Mischung aus Resident Evil 4 und The Evil Within daher. Über die Schulter steuern Spieler:innen Edward oder Emily durch die von albtraumhaften Wesen bevölkerte Anstalt Derceto Manor. Genaueres ist über den Spielverlauf noch nicht bekannt, soll aber laut den Entwicklern an eine Detective-Noir-Geschichte der frühen 20er Jahre.