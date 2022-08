Bei Doppeltes Inferno kann man sich schon eher vorstellen, dass die Karte ihren Weg in das Standardformat finden kann. Spontanzauber für die Kosten von zwei Mana, welche Doppelschlag gewähren, waren bereits in der Vergangenheit in Aggro- und Midrange-Decks beliebte Optionen. Die Karte kommt zwar nicht an das Powerlevel von Temur-Kampfwut heran, bietet aber dennoch einen spannenden, sekundären Modus.