Creative Asembly schuf mit Alien: Isolation nicht nur eines der besten Scfi-Fi-Horrorspiele, sondern liefert seit Jahren auch in einem anderen Genre kontinuierlich ab. Das Unternehmen aus England und Bulgarien haut nämlich einen Strategie-Hammer nach dem anderen raus. Mit Total War: Pharaoh steht nun der nächste Eintrag in der beliebten Serie an, den wir uns auf der gamescom erstmals anschauen konnten.

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren +++

Authentische Atmosphäre

Wie für die Reihe üblich baut auch Total War: Pharaoh auf eine historisch authentische Atmosphäre. Man hat sich für eine Zeitspanne um 1200 v. Chr. und dem Zusammenbruch des Bronzezeitalters entschieden. Hier übernehmen die Spieler:innen die Rolle von unterschiedlichen Figuren, jedoch steht Ramses, der Dritte im Fokus. In verschiedenen Kampagnen gilt es Ägypten vor einfallenden Horden zu verteidigen, das Hoheitsgebiet auszuweiten und gegen Ursupatoren zu bestehen.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Das Geschehen ist dabei in unterschiedliche Sektionen aufgeteilt. Der wirtschaftliche Aspekt, in dem das Volk und die Wirtschaft überwacht, bearbeitet und entwickelt werden muss sowie den Schlachten-Modus, bei dem man tausende Truppen gegen feindliche Einheiten zu Felde führt.

Dynamisches Wetter mit Besonderheiten

Bei einer Schlacht kommt es in Total War:Pharaoh nun nicht mehr nur darauf an, wie die Truppen organisiert sind oder wo sie sich aufhalten. Auch das Wetter wird in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Beispielsweise gibt es in Ägypten häufig Sandstürme, die entsprechenden Einfluss auf ein Scharmützel haben können Geschosse haben weniger Wirkungskraft und auch die Treffgenauigkeit leidet darunter.

+++ Sendungen, Interviews, VODs! Abonniert unseren neuen YouTube- und TikTok-Kanal für noch mehr eSports- & Gaming-Content! +++

In einem anderen Gebiet wiederum, in dem es häufig zu Regen kommt, weicht der Boden auf und Schlamm entsteht. Dieser verlangsamt logischerweise die Truppen, da diese in den feuchten Grund einsinken und es daher schwerer haben, sich vorwärts zu bewegen. Jedoch kann ein verregneter Abschnitt mit der Zeit trocknen, weshalb es an den Spielenden selbst liegt, zu entscheiden, wann man mit seinen Truppen vorrückt oder ob man entsprechende Naturgewalten vorüberziehen lässt.