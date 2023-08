Was für den Westen Counter-Strike gewesen ist, war für Korea StarCraft. Kaum ein anderes Spiel wurde hier so intensiv gezockt wie Blizzards Echtzeitstrategie-Titel, insbesondere im eSports. Auch heute noch wird Brood Wars wie Nachfolger StarCraft 2 gerne gespielt, doch haben Games wie League of Legends oder Dota 2 den Titeln unlängst den Rang in Sachen Popularität abgelaufen.