Ein Beispiel. Wir müssen schnell von Punkt A nach Punkt B reisen und haben hierzu eine Vielzahl an unterschiedlichen Möglichkeiten zur Auswahl. Entweder man springt auf den Rücken eines Pferdes oder klemmt sich hinter das Steuer eines schnellen Flitzers. Natürlich besteht auch die Option, via Menü und der sogenannten Schnellreise an das gewünschte Ziel zu gelangen. Doch wie wäre es damit, auf einem fliegenden Schwert äußerst galant und mit einem Affenzahn durch die Luft zu düsen, während alles um die Spielfigur herum zu verschwimmen beginnt?

Das ist nur eine der vielen Sequenzen, die uns bei der Vorstellung von Where Winds Meet präsentiert wurde. Auf den ersten Blick mag dies wenig spektakulär klingen, jedoch dürfte sich dies relativ schnell ändern, wenn man erfährt, dass es keinerlei Ladezeiten gibt und man vom Ritt über den Wolken in wenigen Sekunden sprichwörtlich auf den Boden der Tatsachen zurückkehren kann, um einmal mehr der einen oder anderen Quest nachzugehen.

NetEase mit großen Ambitionen

Wenn man ehrlich ist, dürften die wenigsten Spieler:innen hierzulande über die Videospiellandschaft in China informiert sein. Während Japan über die Jahrzehnte einen weltweiten Hit nach dem anderen landete, ist das Land der Mitte insbesondere für deren Produktionen im Smartphone-Bereich und der zahlreichen Erfolge im eSports bekannt. Dennoch gibt es hier und da unterschiedliche Produktionen, die durchaus dazu in der Lage sind, Spieler und Spielerinnen in ihren Bann zu ziehen.

Where Winds Meet soll ein solcher Titel werden, der aller Voraussicht nach im kommenden Jahr erscheinen wird. Als Spieler:in schlüpfen wir dabei in die Rolle einer Heldenfigur und dürfen verschiedene Abenteuer in eine gigantisch anmutenden offen Welt erleben. Wie uns die Entwickler im Gespräch verrieten, sind den Spielenden im Grunde keine Grenzen gesetzt.

Die spielerischen Inhalte orientieren sich an bestehende Branchenstandards, wie man sie in jüngster Vergangenheit aus Spielen wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, dessen Nachfolger oder The Witcher 3 kennt. Es darf gefischt, gecraftet, gejagt und natürlich auch gekämpft werden. In Sachen Kampf ist deutlich der Einfluss chinesischer Kampfkunst zu spüren, auch wenn die optische Darstellung deutlich über Menschenmögliches hinausgeht. Manche dürften sich dabei an Games wie Bayonetta oder Devil May Cry erinnert fühlen, jedoch gibt es auch ein kleinwenig Dark Souls und The Witcher zu spüren.

