Gaming ist heutzutage nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken. Egal, wo man sich gerade aufhält, Menschen hängen an ihren Smartphones, zocken Wild Rift oder andere Games, sind mit dem Notebook in Dota 2 unterwegs oder versuchen auf dem Steam Deck in Dark Souls einen der zahlreichen Bosse zu besiegen.

Das einzige Problem dabei ist, dass den Geräten, je nach Spieldauer, recht schnell der Saft ausgehen kann. Entsprechend haben wir uns ein Produkt von Anker angeschaut, das dem Ganzen Abhilfe schaffen soll.

Disclaimer: Das Produkt wurde uns vom Hersteller zur Verfügung gestellt.

Die Anker Prime Powerbank

Anker als Unternehmen ist schon immer für qualitativ hochwertige, aber entsprechend nicht ganz günstige Produkte bekannt. In Sachen Akku geht derzeit nichts über die Anker Prime Powerbank, die mit starken 20.000mAh und einer Leistung von 200W daherkommt, dafür jedoch einen Preis von 139,99 Euro aufruft Anhand eines digitalen Displays auf der Frontseite können die Nutzer direkt erkennen, über welchem Ladezustand das Gerät verfügt, welche Leistung erbracht wird und in welchem Ladezyklus sich die Powerbank befindet. Das ist insbesondere im Hinblick auf die Langlebigkeit praktisch wie hilfreich.

Anker Prime Powerbank

Auf der Oberseite befinden sich die Anschlüsse für USB- sowie USB-C-Kabel, die jedoch über unterschiedliche Ladestandards verfügen. Während der klassische USB-Anschluss über den IQ2-Standard verfügt, kommen die USB-C-Buchsen mit der verbesserten Variante IQ3 daher. Man darf auch nicht unerwähnt lassen, dass der USB-Anschluss nur als Ausgang, nicht aber als Eingang für Stromquellen verwendet werden kann. Wer das Gerät entsprechend laden möchte, muss entweder die verfügbaren USB-C-Anschlüsse nutzen oder die Anker Ladestation für Anker Prime Powerbanks, die jedoch separat erworben werden muss und mit weiteren knapp 60 Euro zu Buche schlägt.

Mit einer Leistung von 200 Watt ist das Gerät dazu in der Lage, nicht nur Smartphones aufzuladen, auch größere Geräte wie Tablets, Nintendos Switch oder das Steam Deck profitieren von der Kapazität der Powerbank. Zusätzlich können Notebooks betrieben werden, sofern dies via USB-C-Kabel möglich ist. Damit mausert sich Ankers Prime Powerbank zu einem passenden Produkt für all diejenigen, die viel unterwegs sind und trotzdem nicht auf Gaming verzichten möchten. Doch nicht alles, was glänzt, ist gold. Aufgrund der gegebenen Möglichkeiten ist es unumgänglich, dass die Powerbank ein wenig aus dem „to go“-Konzept herausfällt. Im Gegensatz zu flachen Geräten ist die Prime Powerbank wie ein Quader konzipiert, der zudem mit etwas mehr als einem halben Kilo an Gewicht nicht wirklich angenehm in der Hosentasche getragen werden kann und entsprechend in einer Tasche oder Rucksack aufbewahrt werden sollte.

Pro:

200Watt

20.000mAh

Eignet sich für Smartphones, tragbare Handheldkonsolen und Notebooks

Optische Anzeige von Energie, Ein- wie Ausgabe

Kontra:

Hoher Preis

Unhandliches Design für die Hosentasche

Ladestation muss separat erworben werden

Fazit

Die Anker Prime Powerbank ist ein äußerst praktisches Gerät für all diejenigen, die unterwegs spielen möchten ohne Angst haben zu müssen, dass gleich die Lichter ausgehen. Im Gegensatz dazu steht das hohe Gewicht in Kombination mit dem Formfaktor, weshalb man das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum in der Hosentasche mit sich führen kann, ohne irgendwann sich an den genannten Fakten zu stören. Auch beim Preis kann man es sich zweimal überlegen, ob man in die Zielgruppe fällt. Wer sich jedoch dafür entscheidet bekommt ein Produkt, das für ununterbrochenen Spielspaß unterwegs sorgen kann.