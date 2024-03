Was kann Rise of the Ronin?

Nach Hardcore-Soulslike-Spielen wie die der Nioh-Reihe oder Wu Long: Fallen Dynasty bringt das Entwickler-Studio Team Ninja mit Rise of the Ronin das nächste Spiel auf den Markt. Dieses unterscheidet sich aber in vielerlei Hinsicht von der vorherigen Linie. Geschadet hat das aber auf keinen Fall.

Rise of the Ronin im SPORT1-Test

