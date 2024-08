500.000 Dollar Preisgeld im virtuellen Motorsport

Florian Merz 20.08.2024 • 20:13 Uhr Als Teil des des Esports World Cups (EWC) in Riad steigt ab Donnerstag in Höhepunkt der Simracing-Saison. In der Königsklasse ESL R1 ist auch dein deutsches Team am Start.

Das Rennsport-Highlight der Simracing Saison steigt ab Donnerstag im Rahmen des Esports World Cups (EWC) in Riad. In der Königsklasse ESL R1 ist auch das deutsche Porsche Coanda Esports Racing Team am Start. Alle vier Werksfahrer hatten sich zuvor für das hochkarätige Publikums-Event qualifiziert.

Der erstmals ausgetragene EWC bildet den Rahmen für das Finale der besten Simracer der Welt und basiert auf der Simulation „Rennsport“. Gefahren wird mit Simulator nach GT 3-Reglement mit Fahrzeugen wie dem 911 GT 3, dem Audi R8 oder einigen AMG-Mercedes.

Fahrerwertung:

Zu den Favoriten in Riad zählt Joshua Rogers. Der Australier hatte im vergangenen November im schwedischen Jönköping das Finale der ESL R1-Herbstserie gewonnen. Beim EWC startet er als frisch gekrönter ESL R1-Champion mit einem Punktevorsprung. Die neun Erstplatzierten der Meisterschaft ziehen direkt in die Endrunde ein. Dort steht für die Teilnehmer ein Preisgeldtopf von 100.000 US-Dollar auf dem Spiel. Der Sieger erhält 25.000 US-Dollar.

Teamwertung:

In der Mannschaftswertung geht Porsche als drittplatziertes Team an den Start. Ab Freitag geht es auch für die je vier Fahrer des deutschen Simracing Teams von G2 (auch mit Porsche 911 GT3), dem BMW M Team und Mercedes-AMG Williams mit acht weiteren Konkurrenten um den Titel. Er ist mit insgesamt 400.000 US-Dollar dotiert, 170.000 US-Dollar gehen an die Sieger.

Esports World Cup: