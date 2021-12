Asiatische Dominanz bei der Hearthstone-WM: Japaner "Posesi" wird Weltmeister!

Mit seinem Titelgewinn verhinderte Posesi gleichzeitig historisches: Hätte sein Konkurrent Glory gewonnen, wäre diesem das Kunststück gelungen, Back-to-Back-Weltmeister zu werden. In einem System, in dem es so schon schwierig genug ist, überhaupt an mehreren Weltmeisterschaften teilzunehmen, wäre das ein wohl nicht wiederholbarer Erfolg geworden.