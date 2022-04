Hearthstone: Kolosse unter der Lupe #1! Wer hat das Potenzial für die Topdecks?

Ein 7 Mana teures 5|5er-Wildtier, das anstatt mit einem mit gleich drei Köpfen daherkommt. Dabei ist nicht nur der Name an die griechische Mythologie angelehnt, sondern auch dessen Effekt. Denn jeder dieser mit Eifer versehenen 3|1er-Hydralodonköpfe spawnt beim eigenen Ableben zwei weitere Hydralodonköpfe mit exakt denselben Eigenschaften. Und das zieht sich so lange, bis der Hauptkörper das Zeitliche segnet. Da dieser aber erst angegangen werden kann, wenn man selbst am Zug ist, hat der Hydralodon-Dompteur mithilfe seiner immerzu nachwachsenden Köpfe bis dahin in jedem Fall das Brett gecleared.