Hearthstone: Erweiterung "Mord auf Schloss Nathria" bringt einen noch nie dagewesenen Karten-Archetyp!

Blizzards neuste Hearthstone-Erweiterung Mord auf Schloss Nathria entführt die Spieler ab Anfang August in eine Cluedo-esque Welt, in der eine zunächst harmlos anmutenden Dinnerparty zur schaurigen Kulisse eines Mordfalls mutiert. Wie es der Zufall so will, haben alle geladenen Dinner-Gäste sowohl ein Motiv als auch die Mittel, um dem letztendlich dahingeschiedenen Gastgeber Graf Denathrius mit ihrem Erscheinen auf der Party buchstäblich die letzte Ehre zu erweisen.