Hearthstone Mini-Set bringt brandneue Win-Condition in das Spiel!

Die Hearthstone-Meta befindet sich gerade in einem äußerst selten vorkommenden Zustand.

So gut wie jede der inzwischen elf vorhanden Klassen ist auf der kompetitiven Ladder mit mindestens einem konkurrenzfähigen Deck vertreten. Das Feld ist so divers wie lange nicht mehr! Maximal der Dämonenjäger, der von den letzten Nerfs härter getroffen wurde als zunächst angenommen, und die sich schon seit Ewigkeiten in den Niederrungen der Meta befindende Kriegerklasse, fallen im Vergleich zum Rest ein wenig ab.