Hearthstone: Sind diese neuen Karten wirklich eine Verstärkung für den Dämonenjäger?

Exklusiver Hearthstone-Content

Wurbelfitz‘ Werkstatt. So lautet der Name, der am 19. März erscheinenden neuen Hearthstone-Erweiterung. Auch dieses Mal darf SPORT1 fünf bisher unveröffentlichte Dämonenjäger-Karten vorstellen. Schafft es Illidan damit zurück in die Meta?

Hearthstone feiert sein 10-jähriges Jubiläum

© Blizzard