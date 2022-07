Aus & vorbei! Blizzard befördert Heroes of the Storm aufs Abstellgleis

Über den offiziellen Blog ließ Blizzard verlauten, dass Heroes of the Storm in die gleiche Kategorie einsortiert wurde, in der sich bereits StarCraft und dessen Nachfolger StarCraft II befinden. Beide Spiele werden nicht mehr aktiv weiterentwickelt und erhalten lediglich Patches und Bugfixes. In Zukunft wird so nun auch mit Heroes of the Storm verfahren.