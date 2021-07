LoL: Der neue Champion ist ein Yordle namens Vex

Was kann die neue Yordle-Magierin eigentlich und wann können wir sie spielen? Vex wird ein Mid-Laner, ihr Kit wurde aber noch einmal überarbeitet. Anfangs sollte sie ein düsterer „Artillery Mage“ werden. Das Konzept wurde dann kurzerhand über den Haufen geworfen und Riot kündigte an, Vex traditioneller zu gestalten: Weniger Xerath und mehr Burst wie Syndra. Außerdem wurde angeteased, dass sie besonders gut gegen Champions mit Dashes sein soll. Das hört sich alles ein bisschen so an, als würden wir einen Teil von Poppy in ihr wiederfinden.