LoL Patch 11.14: Die besten Mid, Top & Jungle Champs

Fangen wir mit der Mid-Lane an, denn hier hat sich am wenigsten getan: Die Mythic AP Items bleiben billig und dadurch tummeln sich in der Mitte des Summoners Rift viele Mages und Assassinen. Ein Champion, der dadurch neue Meta-Relevanz bekommen hat, ist Sylas: Zwar ist er im Early Game nicht der Beste, aber in Skirmishes ist Sylas unschlagbar: Einfach mit seiner W immer wieder HP nachtanken und unsterblich sein – läuft bei Sylas.