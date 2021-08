League of Legends: FC Schalke 04 verabschiedet sich aus LEC

Mit einem Betrag zwischen acht und zehn Millionen Euro investierte der FC Schalke 04 in die vermeintliche Zukunft und erwarb im Jahre 2019 einen Startplatz in der neuen Franchise-Liga LEC. Doch aufgrund anhaltender finanzieller Schwierigkeiten, zwischenzeitlicher Verbindlichkeiten in Höhe von 221 Millionen Euro und dem Abstieg der Fußballabteilung in die 2. Bundesliga der Saison 2021/2022 wurde das Aus des eSports-Teams in der LEC über kurz oder lang unvermeidlich.