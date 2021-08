League of Legends: Rekordweltmeister T1 qualifiziert sich für WM

Nachdem T1 zwei Jahre nicht an der Weltmeisterschaft, den League of Legends World Championship teilnahm, konnte sich das Team am vergangenen Wochenende erfolgreich für die nächste Ausgabe qualifizieren. Mit einem souveränen 3-1-Sieg gegen den ehemaligen Weltmeister von 2017 GEN.G - damals noch als Samsung Galaxy/SSG bekannt - machten Faker und Co. nicht nur die WM-Teilnahme perfekt, auch die koreanische Summer Split Championship steht weiterhin auf dem Spiel..