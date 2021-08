LoL Patch 11.17 – Reworks für Lucian, Gangplank und Amumu

Fangen wir mit der Passive an. Im Gegensatz zu vorher, skaliert sie nun mit Gangplanks Level. Er bekommt nur noch 15 Prozent Movement Speed, was sich im Laufe des Spiels auf bis zu 30 Prozent erhöht. Vorher konnte der Pirat von Anfang an mit seinen 30 Prozent über die Lanes sprinten.