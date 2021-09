League of Legends: LoL Patch 11.17: Die besten Jungler, Top- & Mid-Laner

Aber er ist nicht der Einzige mit Buffs. Amumu hat ein Mini-Rework bekommen und jetzt zwei Aufladungen auf seinem Q. Was das mit ihm gemacht hat? Es hat ihn direkt an die Spitze der Tier Lists katapultiert. Was ihm an Clear-Speed fehlt, macht er mit seinen Ganks und Q-Sprüngen durch Wände wett. Der dritte Jungler im Bunde ist immer noch Xin Zhao: Ähnlich wie Irelia kriegt Riot ihn einfach nicht unter Kontrolle. Damage, Clear Speed ohne Leben zu verlieren und ein absolut brutaler Duellist – perfekt für die Solo Queue.