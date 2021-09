League of Legends: Umbruch bei G2? GrabbZ & Wunder angeblich vor Abgang

Zweifelsohne zählt die Europäische eSports-Organisation nicht nur zu den bekanntesten, sondern auch zu den erfolgreichsten Teams in der Welt von League of Legends. Jedoch hat es den Anschein, als habe die Orga gegenwärtig den Anschluss an die Spitze der LEC (League of Legends European Championship) verloren. Schon im Spring Split thronte am Ende MAD Lions auf dem ersten Platz und auch im Summer Split sah es für G2 nicht besser aus.