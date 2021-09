LEC: G2 Esports und Rekkles wohl vor Trennung

Wo es den Schweden als nächstes hinzieht, ist komplett offen. Auch ein Wechsel nach China und somit in die LPL, ist nicht ausgeschlossen. Mehrere Teams sollen an einem Transfer interessiert sein, heißt es aus G2-nahen Quellen. Nichtsdestotrotz ist auch ein verbleib in Europa oder ein Wechsel nach Nordamerika möglich.