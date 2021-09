LoL Patch 11.18: Die besten Bot Laner und Supporter

Am 5. Oktober starten die League of Legends Worlds 2021 und Riot setzt alles daran, den Champion-Pool im Pro Play zu erweitern und dreht an vielen Schrauben. 11.18 ist der A-Patch für die Weltmeisterschaft und einige Buffs und Nerfs haben nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hatte. Bis zum B-Patch – LoL Patch 11.19 – können wir also noch unsere Vorteile aus der aktuellen Meta ziehen.