LoL Patch 11.21: Die besten Supporter & ADCs

Während auf der Top-Lane unter anderem wegen des Goredrinker-Nerfs richtig Bewegung in die Meta kam, sehen die Änderungen im unteren Teil der Karte eher mau aus. Xayah hat von den Buffs bisher nicht profitieren können, aber immerhin ist Jinx mittlerweile einer der besten ADCs in LoL Patch 11.21. In der Support-Position setzen sich aktuell vor allem Champions durch, die richtig viel Schaden einstecken können.