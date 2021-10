Worlds 2021: Halbfinalanalyse von T1 & DAMWON KIA

Während DAMWON sowohl in der nationalen Liga wie auf der Weltbühne dominant auftratt, tat sich T1 – früher als SK Telecom T1 bekannt – schwer, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Immer wieder musste sich das Roster verändern und neu aufstellen. Lediglich Faker blieb als einzige Konstante bestehen. Dennoch scheint es mittlerweile so, als hätte die Organisation ein erfolgreiches Team zusammengebaut, auch wenn es national für keine Split-Meisterschaft (bislang) reichte. Besonders an T1 ist die Mentalität der Spieler, selbst wenn sie nicht Teil des aktiven Rosters sind.