Worlds 2021: Upset reist aus familiären Gründen ab

So oder so trifft Fnatic am heutigen Montag um 15:00 Uhr auf den Play-Ins-Aufsteiger Hanwha Life Esports (HLE) aus Korea. Darüber hinaus wird sich der LEC-Vertreter im Zuge der Gruppenphasen mit den Teams Royal Never Give Up (RNG) sowie PSG Talon (PSG) messen dürfen. Ob Upset zu einem späteren Zeitpunkt wieder die Rolle des Starting-ADC einnehmen wird, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen.