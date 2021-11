FC Barcelona steigt in League of Legends ein

Jüngst gab der Weltklasseverein bekannt, in Zukunft das eigene eSports-Bestreben auszuweiten und ein League-of-Legends-Team in der spanischen Szene an den Start zu bringen. Hier soll das Team im kommenden Jahr in der höchsten nationalen Spielklasse antreten, die mit der in Deutschland bekannten Pro Division der Prime League vergleichbar ist - die spanische Superliga.