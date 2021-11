League of Legends: Patch 11.22 - Die besten Jungler, Top- & Mid-Laner

Ein neues und bislang unbekanntes Gesicht in der Mid-Lane kommt in Form von Singed. Normalerweise kennen wir den verrückten Chemiker wenn überhaupt von der Top-Lane – allerdings gehörte er nie wirklich zu den beliebtesten Champions in LoL. Mit 55,5% hat er aktuell die höchste Win Rate in der Mitte, was aber auch daran liegt, dass ihn vergleichsweise nur sehr wenige Spieler als Champion auswählen.