League of Legends: Patch 11.22 - Die besten Supporter & ADCs

Im vergangenen Patch hat sich durch den Goredrinker-Nerf einiges in der Top-Lane und im Jungle verändert, während auf dem unteren Teil der Karte nahezu nichts durchgeschüttelt wurde. Das sieht jetzt mit League of Legends Patch 11.22 ein wenig anders aus, was unter anderem an den Worlds 2021 oder auch an den aktuell laufenden Arcane-Feierlichkeiten liegt. Ach, und Miss Fortune ist nach langer Zeit mal nicht mehr die Créme de la Créme der ADCs!