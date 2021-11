Riot Games präsentiert Arcane

Im Laufe der Zeit wachsen die Schwestern heran und verfügen über gänzlich unterschiedliche Charakter und Fähigkeiten. Während Vi als knallharte Bandenchefin neben ihrem Kopf nicht selten die Fäuste sprechen lässt, versucht sich Pulver, so Jinx bevor sie ihren Namen erhält, an verschiedenen Erfindungen in Form von Bomben, die jedoch nie so richtig zu funktionieren scheinen. Dennoch gelten die Schwestern als unzertrennlich und gehen gemeinsam mit zwei weiteren Freunden auf Beutezüge durch Zhaun und Piltover.