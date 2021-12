Arcane: Ist Vander der LoL Champion Warwick?

Vander wurde in einem Todeskampf mit Silko in Arcane am Arm verwundet. Die wolfsähnliche Kreatur in Singed‘s Labor hat an genau dem gleichen Arm, an dem Vander verwundet wurde, einen chemtech-verstärkten Einsatz. Außerdem war Vanders Spitzname im Untergrund von Piltover, den er bewohnte, „der Bluthund des Untergrunds“. Eine Referenz, dass ihm später Fell wachsen könnte? Es ist unwahrscheinlich, dass die Autoren der Serie das Ganze nur zum Spaß erwähnen.