Firelight Ekko verschiebt sich & neue Ahnenholz Skins angekündigt

Der Arcane Skin am Anfang des nächsten Jahres geht an Ekko. Um genau zu sein, handelt es sich hier um Firelight Ekko in dem ikonischen Outfit der Rebellenführer aus der Netflix-Serie Arcane. Der Skin sollte ursprünglich auch mit LoL Patch 12.01 veröffentlicht werden, wurde allerdings von Riot noch einmal auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben, damit sie zusätzliche Überarbeitungen vornehmen können.