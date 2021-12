League of Legends: Misfits-Roster enthüllt

Neu im Team sind hingegen die Rookies Lucjan „Shlatan“ Ahmad und Support-Spieler Mertai „Mersa“ Sari. Beide feiern im Dress der Hasen ihr LEC-Debüt und stellen zusammen mit dem restlichen Misfits-Roster das durchschnittlich jüngste Team in Europas Topliga. Mit Matúš „Neon“ Jakubčík wurde zudem ein alter Bekannter an Bord geholt. Mit seiner Verpflichtung lebt ein Stück von Schalke 04 in Misfits weiter.