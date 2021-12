League of Legends: SK Gaming gibt LEC-Roster bekannt

Mit dem neuen Roster möchte man bei SK an die Leistungen des vergangenen Spring Split anknüpfen, als man es als sechster der regulären Saison in die Playoffs geschafft hat. Wie oben schon angesprochen, konnte man diese Leistung im folgenden Summer Split nicht bestätigen und fand sich am Ende mit einer Bilanz von 5:13 auf dem vorletzten Platz der LEC wieder. Mit der Verpflichtung von Sertuss und Gilius soll dieser Trend wieder umgekehrt werden.