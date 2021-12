Patch Zeitplan für das Jahr 2022 in League of Legends

Was ändert sich in League of Legends mit einem Patch? Auf der einen Seite kann sich die Community regelmäßig auf neue Skins oder sogar Skin-Serien freuen. Auf der anderen Seite schraubt Riot Games immer akribisch am Balancing. Champions, Items oder sogar Monster in der Kluft werden immer wieder von ihrer Stärke angepasst.