Team Liquid exklusiv: Bwipo im SPORT1-Interview

Mit Fnatic feierte Gabriël „Bwipo“ Rau seine größten Erfolge, wurde mehrfach Champion der LEC und trat im Endspiel der Weltmeisterschaft 2018 an. Mit seinem Wechsel zu Team Liquid schlägt der Belgier nun ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. In der LCS wird er in Zukunft an der Seite von Bjergsen, Santorin und dem ehemaligen Weltmeister CoreJJ antreten. Mit Hans sama trifft er zudem auf eine alten Bekannten aus der LEC, da dieser vor Kurzem von Rogue zu Liquid wechselte.