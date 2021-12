Team Liquid löst Vertrag mit League-Profi Jensen auf

Seit November 2018 gehört Jensen zum Aufgebot von Team Liquid in der LCS. In dieser Zeit konnte er zwei Mal die Split-Meisterschaft gewinnen, beide in 2019, und den zweiten Platz beim Mid-Season Invitational 2019 erreichen. Jüngsten Meldungen zufolge scheint die Zeit bei Team Liquid nun vorbei. So wurde der Vertrag von der eSports-Organisation frühzeitig aufgelöst, obwohl dieser erst vor einem Jahr um drei Jahre verlängert wurde und einen geschätzten Wert von vier Millionen US-Dollar besitzen soll.