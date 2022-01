Die besten Spieler in League of Legends 2021

Hanwah Life Esports hat im Jahr 2018 den LCK-Slot von ROX Tigers gekauft. Dieses Jahr holten sie ihre bisher beste Platzierung in der Liga jemals. In den LCK Spring Split Playoffs erreichte das Team den dritten Platz. Leider konnten sie dieses Niveau nicht halten, und wurden sowohl im regionalen Finale des Summer Splits als auch bei den Worlds von SKT T1 geschlagen. Chovy hat in diesem im Durchschnitt aber erfolgreichen Jahr für Hanwah Life einiges geleistet. Ohne den Mid-Laner hätte es das Team im Oktober nicht nach Island geschafft.