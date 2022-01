DKB Diamonds: Talent-Team der epf & DKB enthüllt

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) erweitert ihr Engagement im eSports und wird Enabler eines free Agent League of Legends Talent Team. Die „DKB Diamonds“ setzen sich aus hochtalentierten Gamer*innen zusammen und nehmen aktiv am Spielbetrieb der League of Legends Prime League teil. Das Projekt ist eine Kooperation zwischen DKB und esports player foundation (epf).