Eintracht Spandau: Coach nRated im Exklusivinterview - Part 1

Die erst vor wenigen Monaten von Maximilian „HandofBlood“ Knabe gegründete eSports-Organisation übernimmt den Liga-Slot von EURONICS Gaming und tritt in der Strauss Prime League an - der höchsten nationalen Liga in League of Legends. Die Ambitionen sind klar. „In drei Jahren spielen wir Worlds“, so HandofBlood. Doch auch wenn dieses Ziel aufgrund der Ligenstruktur nicht möglich ist, sieht nRated das Team über kurz oder lang bei den EU Masters um den Titel spielen.