Ende des Abodienstes: LoL Pro View wird abgeschaltet

Wer aktuell die Pro View Webseite besucht, wird mit einer kurzen Nachricht darüber informiert, dass dem Abodienst demnächst der Stecker gezogen wird. Es gäbe schlichtweg nicht genug zahlende Kunden, heißt es in dem Statement. „Mit Pro View wollten wir unseren Fans eine einzigartige und personalisierte eSports Übertragung bieten. Ursprünglich gab es Interesse an den POV Aufzeichnungen, doch nicht ausreichend Interesse an Pro View als Abodienst.“