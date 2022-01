Fantheorie widerlegt! Neon & Zeri nur "zufällig" sehr ähnlich?

Zeri aus League und Neon aus Valorant tragen dieselbe Frisur in unterschiedlich knalligen Farben, und Markierungen im Gesicht. Darüber hinaus besitzen sie ein verdächtig vergleichbares Skillset, das in beiden Fällen auf Strom und Überladung basiert. Zeris Ultrashock Laser (W) verlangsamt die Gegner in der Kluft etwa, genauso wie es Neons (Q), der Relay Bolt, macht.