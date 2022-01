League of Legends: Welche Liga startet wann?

Die letzten beiden großen Ligen gehen am 14. Januar in die neue Season. Nach dem Abgang von Schalke 04 tritt nun erstmals Team BDS in der LEC in Erscheinung, das unter der Leitung von Fabian „GrabbZ“ Lohmann gegen G2 Esports, Fnatic und Co. zum Schlag ausholen. In der LCS hingegen dürfte Team Liquid mit HansSama, Bwipo und vor allem Bjergsen in den Mittelpunkt des Geschehens rücken.