LoL: Die besten Support und Jungle-Champions in Patch 12.02

In die gleiche Kategorie reihen sich auch Kha‘Zix und Rek‘Sai ein. Beide sind Jungler, die aus einem frühen Vorsprung das ganze Spiel an sich reißen und auch entscheiden können. Dass Rek‘Sai in Lol Patch 12.01 noch einen Nerf abbekommen hat, merkt man in diesem Patch so gut wie gar nicht mehr. Warum Rengar kein Faktor ist? Nun, er wurde zwar in diesem Patch an die Chemtech-Camouflage-Karte angepasst, allerdings wurde eben jene Veränderung der Kluft im Anschluss mit dem zugehörigen Drachen aus dem Spiel entfernt.