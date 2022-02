Neuer LoL-Champ Renata: Spannend oder völlig overpowered?!

Das Skillset von Renata fängt aber vorerst recht simpel an. Durch ihre Passive verursacht die Chem-Baronin erhöhten Schaden mit ihren Auto-Attacks. Zusätzlich dazu markiert sie die getroffenen Gegner, was dazu führt, dass verbündete Einheiten an diesen ihrerseits mehr Schaden durch ihre Fähigkeiten bewirken.