Prime League Spieltag 16 - Pentakill & Playoffs

Schon vor dem 16. Spieltag standen mit GamerLegion, MOUZ und den Unicorns of Love in der Sexy Edition drei Teams fest, die sicher an der Endrunde des diesjährigen Spring Splits teilnehmen. Jetzt, zwei Spieltage vor Ende der regulären Frühlings-Saison, ist auch klar, wer die anderen verbleibenden drei Playoff-Plätze belegen wird.