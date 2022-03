LEC-Playoffs: "Superteam" zittert sich weiter - Rogue & FNC souverän

So lastete schon vor der Partie einiges an Druck auf den anderen Teammitgliedern Misfits. Allen voran auf Top-Laner Shin „HiRiT“ Tae-min, der trotz des guten Teamergebnisses eine verhältnismäßig verhaltene Saison spielte. Genau diesen Fakt machten sich Rogue in Spiel Eins und Zwei der Serie direkt zum Vorteil als deren Top-Jungle-Duo bestehend aus den All-Pro-First Teamern Andrei „Odoamne“ Pascu und Kim „Malrang“ Geun-seong die Topseite der Map dominierten und ihrem Team jeweils einen frühen Goldvorteil verschafften, den dieses gekonnt in zwei Siege ummünzte.