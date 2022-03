Prime League: Eintracht Spandau dominiert im UB Finale

Nach zwei verlorenen Partien war GamerLegion zur Veränderung gezwungen. Ein First Blood für GL schien das Match in die richtige Richtung zu lenken, doch Spandau stabilisierte sich auf allen Lanes und sicherte sich den ersten Infernal Drake. Generell zeigte die Partie, dass die Eintracht über alle Spiele hinweg das Makromanagement beherrschte und auch auf aggressive Lineup angemessen reagieren konnte. So verfiel das Roster von Coach nRated auch nicht in Panik, als man mit 12:5 nach Kills hinten lag. Ab Minute 25 drehten die Carries der Spandauer dann richtig auf und entschieden das Upper Bracket Finale für ihr Team.