Prime League Finale: Der große Head-to-Head-Vergleich zwischen Spandau & GamerLegion!

Über die Saison gesehen war GamerLegions Toni „Sacre“ Sabalic mit Abstand der beste Top-Laner der Prime League. Der LEC-erfahrene, kroatische Veteran ist mit einer KDA (Kill/Deaths/Assists) von 6.4 nicht nur der Beste in der Liste der Top-Laner, sondern führt die Liga in dieser Kategorie - zusammen mit Teamkollege Ronan „jinjo“ Swingler - sogar an! Erst am siebten Spieltag ist Sacre überhaupt das erste Mal gestorben. Insgesamt blieb er über die Saison gesehen bei gerade einmal 25 Deaths.